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Двух жителей Кировской области наградили за спасение ребёнка из воды

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В Главном управлении МЧС России по Кировской области рассказали, что двух жителей региона наградили медалями за спасение ребёнка.
Двух жителей Кировской области наградили за спасение ребёнка из воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Отмечается, что брат и сестра Владимир и Надежда из Кирово-Чепецка смогли вытащить и реанимировать ребёнка, упавшего в воду во время рыбалки. Это произошло летом 2020 года в селе Фатеево. Их наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Наряду с этим глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде следователя отдела по Ломоносовскому району СУ СК РФ по Ленобласти Валерию Кузину за спасение людей из горящего дома. Об этом информирует агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Благодаря её усилиям удалось обойтись без пострадавших при возгорании 31 января. Как уточняется, сотрудница ведомства обнаружила пожар, вызвала оперативные службы и помогла эвакуировать жителей.

В декабре 2022 года в Нижнем Новгороде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, на котором юных жителей города наградили за проявленное мужество в экстренной ситуации.

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