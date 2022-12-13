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В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения медалями «За проявленное мужество»

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В Нижнем Новгороде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, на котором юных жителей города наградили за проявленное мужество в экстренной ситуации.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Награды, в частности, получили 13-летний житель Чкаловска Иван Бердников за спасение тонущего ребёнка, Николай, Всеволод и Григорий Москвичёвы — за помощь в тушении пожара.

Молодых людей наградили памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», отчеканенными на Монетном дворе Санкт-Петербурга, а также подарками от правительства Нижегородской области.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в Ижевске ученика школы № 88 наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

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