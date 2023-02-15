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В трёх городских округах Подмосковья построят новые фельдшерские пункты

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В трёх городских округах Московской области построят новые фельдшерские пункты.
В трёх городских округах Подмосковья построят новые фельдшерские пункты
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время идёт проектировка объектов. ФАПы рассчитаны на 36 посещений в смену.

Предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет. В случае необходимости в ФАПах будут вести приём узкопрофильные специалисты.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 1,2 тыс. медицинских объектов планируется построить в России в 2023 году.

Также НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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