В трёх городских округах Подмосковья построят новые фельдшерские пункты
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает телеканал «360».
В настоящее время идёт проектировка объектов. ФАПы рассчитаны на 36 посещений в смену.
Предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет. В случае необходимости в ФАПах будут вести приём узкопрофильные специалисты.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 1,2 тыс. медицинских объектов планируется построить в России в 2023 году.
Также НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.