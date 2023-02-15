В подмосковные МФЦ обратились более миллиона раз с начала года

В многофункциональные центры Московской области обратились более миллиона раз с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

«Всего в подмосковных МФЦ открыто более 1,8 тыс. окон приёма, где оказывают услуги порядка 6,4 тыс. сотрудников», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, в смарт-центрах МФЦ оборудовано 795 рабочих мест.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.