Открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»

Начался приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» в качестве эксперта.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Ежегодно растёт число конкурсантов, увеличивается и количество специалистов, оценивающих их проекты. Экспертная оценка — особый труд, справиться с которым смогут лишь настоящие профессионалы», — заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова.

В 2023 году предусмотрено 15 номинаций.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае вручили премию в области культуры и искусства.