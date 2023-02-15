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Открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»

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Начался приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» в качестве эксперта.
Открыт приём заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
  • vk.com
  • © Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Ежегодно растёт число конкурсантов, увеличивается и количество специалистов, оценивающих их проекты. Экспертная оценка — особый труд, справиться с которым смогут лишь настоящие профессионалы», — заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова.

В 2023 году предусмотрено 15 номинаций.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае вручили премию в области культуры и искусства.

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