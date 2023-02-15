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Психолог Винокурова: одиночество может быть позитивным

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Психолог Юлия Винокурова рассказала, почему некоторым людям нравится одиночество.
Психолог Винокурова: одиночество может быть позитивным
  • Gettyimages.ru
  • © jeffbergen

«Одиночество для кого-то может быть позитивным и ресурсным состоянием и негативным, когда человек чувствует себя изгоем, ему не хватает общения и коммуникации», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, есть разные типы личности, и некоторые любят уходить в себя, поскольку та коммуникация, которая у них есть, причиняет им боль.

«Одиночество влияет на здоровье человека, если его использовать неправильно. Оно может быть ресурсным состоянием, а может угнетающим. Поэтому необходимо понимать себя и анализировать своё состояние, чтобы не в урон себе создавать положительные взаимоотношения», — добавила Винокурова.

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