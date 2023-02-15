Спасатель Бердников рассказал о работе в Турции

Спасатель ОПСО «Спасрезерв», добровольный помощник ПСО «Экстремум» Данила Бердников рассказал о своей работе после землетрясения в Турции.

«Мы летели в неизвестность. Понятно, что произошла катастрофа, но не представляли, куда мы попадём, насколько это будет тяжело и объёмно. Мы готовились ко всему», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, из аэропорта спасатели направились в один из пострадавших городов.

«Мы видели разрушенные кварталы. Люди на улицах, у костров. Это катастрофические разрушения, огромное горе. Мы поняли, что будет очень много работы», — отметил Бердников.

Он занимался разведкой совместно с кинологами, искал людей под завалами.

«Начались разборы завалов тяжёлой техникой. Большие сроки пошли, очень большая разница между дневными и ночными температурами. На наших участках работ практически перестали находить живых людей. Местных сил к этому времени уже стало достаточно», — сообщил спасатель.

Он добавил, что полицейские на пограничном контроле поблагодарили спасателей за приезд.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.