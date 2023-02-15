Узнать больше

Спасатель Бердников рассказал о работе в Турции

Короткая ссылка
Спасатель ОПСО «Спасрезерв», добровольный помощник ПСО «Экстремум» Данила Бердников рассказал о своей работе после землетрясения в Турции.
Спасатель Бердников рассказал о работе в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency /

«Мы летели в неизвестность. Понятно, что произошла катастрофа, но не представляли, куда мы попадём, насколько это будет тяжело и объёмно. Мы готовились ко всему», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, из аэропорта спасатели направились в один из пострадавших городов.

«Мы видели разрушенные кварталы. Люди на улицах, у костров. Это катастрофические разрушения, огромное горе. Мы поняли, что будет очень много работы», — отметил Бердников.

Он занимался разведкой совместно с кинологами, искал людей под завалами.

«Начались разборы завалов тяжёлой техникой. Большие сроки пошли, очень большая разница между дневными и ночными температурами. На наших участках работ практически перестали находить живых людей. Местных сил к этому времени уже стало достаточно», — сообщил спасатель.

Он добавил, что полицейские на пограничном контроле поблагодарили спасателей за приезд.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить