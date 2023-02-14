В Омской области зафиксировали 777 случаев COVID-19 за неделю с 6 по 12 февраля.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«В аналогичный период 2022 года специалистами управления также фиксировался рост заболеваемости COVID-19, однако в абсолютных значениях показатели были гораздо выше», — отметили в ведомстве.

Также стало известно, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области с 6 по 13 февраля в среднем вырос на 11,2%, передаёт URA.RU со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

«Показатели выше эпидпорога на 26,1% в среднем», — сказали в ведомстве.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».