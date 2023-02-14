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Большой десантный корабль «Адмирал Невельской» провёл учения у Курильских островов

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Большой десантный корабль «Адмирал Невельской» на учениях у Курил поразил «вражеский» БПЛА.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В материале сказано, что расчёты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) большого десантного корабля «Адмирал Невельской» провели учения по противовоздушной обороне у Курильских островов.

3 февраля стало известно, что в Калининградской области расчёты береговых ракетных комплексов Балтийского флота отработали нанесение ударов по морским целям, используя передвижные береговые ракетные комплексы «Бастион».

10 февраля в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.

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