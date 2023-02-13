Экономист Колташов посоветовал не верить в «высокие проценты» финансовых пирамид
- РИА Новости
«На мой взгляд, базовая схема одна — люди идут за высоким процентом, мания огромного дохода», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, нужно понимать, что занимать деньги не у банков — «большая глупость», и крайне наивно рассчитывать, что можно получить какие-то «сумасшедшие» проценты.
Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.