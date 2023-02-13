В Союзе турагентств спрогнозировали сохранение спроса на поездки в Турцию

Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.

«Снижение спроса мы не наблюдаем. Были задеты в основном нетуристические зоны», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, спрос не упадёт, и на данный момент отказов от уже купленных туров не наблюдается.

«Есть звонки, вопросы, но отказов нет, и надеемся, что так дальше и будет. Люди ждут поездку в Турцию и в основном это Анатолийское побережье», — добавил Голов.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.