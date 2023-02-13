Исследование: 66% россиян хотя бы раз в жизни экспериментировали со своей внешностью

Сервис «Авито.Услуги» провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что более половины россиян (66%) хотя бы раз в жизни кардинально меняли свою внешность.

Об этом пишет Life.ru.

В числе самых популярных способов преображения участники опроса назвали окрашивание волос в яркий цвет, короткую стрижку, татуировки и смену стиля в одежде.

Причиной таких поступков для каждого седьмого (13%) послужило расставание с партнёром. Каждый пятый (19%) изменился из-за позитивных событий в личной жизни. Большинство респондентов (58%) меняли что-то в своём стиле и внешности по настроению.

Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.