Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдёт с 26 мая по 20 июня
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что первые экзамены пройдут по географии, литературе и химии.
Резервные сроки сдачи единого госэкзамена в 2023 году начнутся 12 апреля. Завершится резервный период 19 сентября.
Досрочный период для выпускников прошлых лет начнётся 20 марта и завершится 1 июля.
Единый госэкзамен по всем учебным предметам начнётся в 10:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что 70% школьников испытывают стресс из-за новых правил написания итогового сочинения.