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Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдёт с 26 мая по 20 июня

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Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год, основной период пройдёт с 26 мая по 20 июня.
Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдёт с 26 мая по 20 июня
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первые экзамены пройдут по географии, литературе и химии.

Резервные сроки сдачи единого госэкзамена в 2023 году начнутся 12 апреля. Завершится резервный период 19 сентября.

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнётся 20 марта и завершится 1 июля.

Единый госэкзамен по всем учебным предметам начнётся в 10:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что 70% школьников испытывают стресс из-за новых правил написания итогового сочинения.

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