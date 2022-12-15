Аналитики назвали профессию менеджера по продажам самой востребованной в России в 2022 году
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Как пишет «Янтарный край», профессия менеджера по продажам заняла первую строчку рейтинга, продавец в торговой точке — вторую, водитель — третью.
При этом самыми невостребованными в России аналитики признали профессии комплаенс-менеджера и бортпроводника.
Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.