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Аналитики назвали профессию менеджера по продажам самой востребованной в России в 2022 году

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Специалисты компании HeadHunter провели исследование и выяснили, какая профессия в России стала наиболее востребованной по итогам 2022 года.
Аналитики назвали профессию менеджера по продажам самой востребованной в России в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Как пишет «Янтарный край», профессия менеджера по продажам заняла первую строчку рейтинга, продавец в торговой точке — вторую, водитель — третью.

При этом самыми невостребованными в России аналитики признали профессии комплаенс-менеджера и бортпроводника.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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