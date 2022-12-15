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Губернатор Воробьёв сообщил, что в Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не планируют запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.
Губернатор Воробьёв сообщил, что в Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь
  • Gettyimages.ru
  • © Erika Eros / EyeEm

Подмосковные власти стремятся обеспечить хороший отдых жителям и гостям региона в праздники — парки, отели ждут посетителей, подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.

«Что касается салютов, фейерверков, то у нас в области этого не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать отдельно взятой семье в отдельно взятом доме... Будет большое количество мероприятий для детей. В «Крокусе» пройдёт большое представление, очень интересное, для детей военнослужащих», — уточнил губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.

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