Узнать больше

В аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт

Короткая ссылка
В новосибирском аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт.
В аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В 12:57 экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво из-за отказа силовой установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе руления самолёта на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвёртого двигателя.

Пресс-служба аэропорта заявила, что аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано.

Как уточняет kp.ru, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в социальных сетях появились видео самолёта Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Толмачёво. На фюзеляже написано «Иркут».

В начале декабря в МЧС Армении заявили о крушении самолёта B55. Погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить