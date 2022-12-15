В аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт

В новосибирском аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В 12:57 экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво из-за отказа силовой установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе руления самолёта на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвёртого двигателя.

Пресс-служба аэропорта заявила, что аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано.

Как уточняет kp.ru, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в социальных сетях появились видео самолёта Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Толмачёво. На фюзеляже написано «Иркут».

В начале декабря в МЧС Армении заявили о крушении самолёта B55. Погибли два человека.