В Армении разбился самолёт B55
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«1 декабря в 14:20 (13:20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела», — сообщается на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар на месте происшествия уже потушен.
Ранее в Белоруссии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта.