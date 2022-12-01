В Армении разбился самолёт B55

В МЧС Армении заявили о крушении самолёта B55, на месте падения обнаружены двое погибших.

«1 декабря в 14:20 (13:20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела», — сообщается на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар на месте происшествия уже потушен.

Ранее в Белоруссии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта.