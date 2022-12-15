Джабаров заявил, что противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Варшаве следует учитывать, что противостояние с Россией всегда заканчивалось для Польши трагически.

«Польша идёт вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвёртый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — заявил он РИА Новости.

Джабаров отметил, что, если они так себя ведут, а в Польше открыто заявляют о том, что они готовы противостоять России, они должны помнить о том, что антироссийские кампании Варшавы никогда не были успешными.

Ранее стало известно, что сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.