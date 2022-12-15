В Твери установили сведения о 83 пропавших без вести в годы войны красноармейцах

Поисковики отряда «Возвращение» при Тверском государственном техническом университете по архивным документам установили судьбу 83 красноармейцев, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Военным комиссариатом Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга воины признаны погибшими в Колпине в 1942 году. Их имена будут увековечены на мемориале Колпинского городского кладбища», — уточнили в учебном заведении.

Ранее URA.RU передавало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря, в День героев Отечества.