В Твери установили сведения о 83 пропавших без вести в годы войны красноармейцах
- РИА Новости
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Военным комиссариатом Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга воины признаны погибшими в Колпине в 1942 году. Их имена будут увековечены на мемориале Колпинского городского кладбища», — уточнили в учебном заведении.
Ранее URA.RU передавало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря, в День героев Отечества.