Узнать больше

В Твери установили сведения о 83 пропавших без вести в годы войны красноармейцах

Короткая ссылка
Поисковики отряда «Возвращение» при Тверском государственном техническом университете по архивным документам установили судьбу 83 красноармейцев, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны.
В Твери установили сведения о 83 пропавших без вести в годы войны красноармейцах
  • РИА Новости
  • © Алексей Бойцов

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Военным комиссариатом Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга воины признаны погибшими в Колпине в 1942 году. Их имена будут увековечены на мемориале Колпинского городского кладбища», — уточнили в учебном заведении.

Ранее URA.RU передавало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря, в День героев Отечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить