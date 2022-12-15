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Аксёнов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма

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Беспилотные летательные аппараты являются основной угрозой для безопасности Крыма, рассказал в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма
  • РИА Новости

«Правоохранительных структур, военных подразделений здесь более чем достаточно. Они технически оснащены, предпринимают всё необходимое. У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, всё остальное находится под полным контролем», — отметил Аксёнов в интервью ТАСС.

10 декабря глава Крыма сообщил, что над Симферополем сработала система противовоздушной обороны.

6 декабря пресс-служба севастопольского губернатора Михаила Развожаева сообщила, что на большом удалении от Севастополя в море ночью были уничтожены два беспилотника.

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