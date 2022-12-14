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Губернатор сообщил, что над Клинцами в Брянской области сбиты ракеты ВСУ

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Российские средства ПВО сбили украинские ракеты в небе над городом Клинцы в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил, что над Клинцами в Брянской области сбиты ракеты ВСУ
  • РИА Новости

«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО», — написал он в Telegram.

Богомаз отметил профессионализм российских военных, благодаря которому удалось сбить ракеты ВСУ.

В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в нём проходят лечение люди пожилого возраста.

По его словам, при обстреле города погибла мирная жительница.

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