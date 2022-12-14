Губернатор сообщил, что над Клинцами в Брянской области сбиты ракеты ВСУ
- РИА Новости
«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО», — написал он в Telegram.
Богомаз отметил профессионализм российских военных, благодаря которому удалось сбить ракеты ВСУ.
В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в нём проходят лечение люди пожилого возраста.
По его словам, при обстреле города погибла мирная жительница.