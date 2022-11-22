Губернатор Гладков: в результате обстрела Шебекина погибла женщина

Украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в нём проходят лечение люди пожилого возраста. Пострадавших нет, но повреждены окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом при обстреле города погибла мирная жительница, отметил он.

«При обстреле Шебекина погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — написал глава региона в Telegram.

Он добавил, что дневной обстрел со стороны Украины «пришёлся в основном на территорию госпиталя».

«В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории повреждён газопровод. Все оперативные службы находятся на месте», — добавил он.

18 ноября Гладков заявил, что в результате обстрела украинскими военными села Устинка Белгородского района погиб мужчина.