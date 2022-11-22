Губернатор Гладков: в результате обстрела Шебекина погибла женщина
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«При обстреле Шебекина погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — написал глава региона в Telegram.
Он добавил, что дневной обстрел со стороны Украины «пришёлся в основном на территорию госпиталя».
«В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории повреждён газопровод. Все оперативные службы находятся на месте», — добавил он.
18 ноября Гладков заявил, что в результате обстрела украинскими военными села Устинка Белгородского района погиб мужчина.