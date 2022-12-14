Воробьёв заявил о планах по модернизации автовокзала в подмосковном Пушкине

Автовокзал в подмосковном Пушкине будет модернизирован. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Отмечается, что вокзал построен в 1972 году, последний раз его ремонтировали в середине 1990-х годов.

«Время идёт, и мы понимаем, что вокзал уже устарел, нуждается в обновлении. Он очень востребован: сюда приходит 36 маршрутов и почти 190 автобусов», — приводит телеканал слова Воробьёва.

Ранее губернатор Подмосковья назвал долгожданным строительство развязки в Мытищах, которая соединяет улицу Фрунзе с Ярославским шоссе.