Воробьёв заявил о планах по модернизации автовокзала в подмосковном Пушкине
- РИА Новости
Отмечается, что вокзал построен в 1972 году, последний раз его ремонтировали в середине 1990-х годов.
«Время идёт, и мы понимаем, что вокзал уже устарел, нуждается в обновлении. Он очень востребован: сюда приходит 36 маршрутов и почти 190 автобусов», — приводит телеканал слова Воробьёва.
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