Узнать больше

Воробьёв заявил о планах по модернизации автовокзала в подмосковном Пушкине

Короткая ссылка
Автовокзал в подмосковном Пушкине будет модернизирован. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.
Воробьёв заявил о планах по модернизации автовокзала в подмосковном Пушкине
  • РИА Новости

Отмечается, что вокзал построен в 1972 году, последний раз его ремонтировали в середине 1990-х годов.

«Время идёт, и мы понимаем, что вокзал уже устарел, нуждается в обновлении. Он очень востребован: сюда приходит 36 маршрутов и почти 190 автобусов», — приводит телеканал слова Воробьёва.

Ранее губернатор Подмосковья назвал долгожданным строительство развязки в Мытищах, которая соединяет улицу Фрунзе с Ярославским шоссе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить