Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал долгожданным строительство развязки в Мытищах, которая соединяет улицу Фрунзе с Ярославским шоссе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Мытищах были ограничены въезд и выезд. Сейчас растущий город получает второе дыхание — точнее, третье, наверное, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет», — сказал Воробьёв, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Строительство началось в 2020 году. В активной фазе проекта принимали участие около 200 дорожников, которые работали в две смены.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт автодорог в Удмуртии из федерального бюджета выделят более 100 млн рублей.