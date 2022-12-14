МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу в связи с протестами

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости.

В сообщении на сайте министерства отмечается, что «в последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры».

Ранее посольство России в Перу в связи с протестами рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.