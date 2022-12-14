Узнать больше

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу в связи с протестами

Короткая ссылка
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости.
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу в связи с протестами
  • РИА Новости

В сообщении на сайте министерства отмечается, что «в последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры».

Ранее посольство России в Перу в связи с протестами рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить