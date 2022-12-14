РИА Новости: на Собчак подали в суд из-за долга за установку каминов

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск индивидуальной предпринимательницы к телеведущей Ксении Собчак.

«Судом зарегистрирован иск ИП Лякишевой Елены Владимировны к Ксении Анатольевне Собчак о взыскании задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом, демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода в размере 3 млн 30 тыс. 671 рубля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Дата слушания по этому делу пока не назначена.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что задержанного по делу о вымогательстве Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора «Осторожно Media».