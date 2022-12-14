РИА Новости: на Собчак подали в суд из-за долга за установку каминов
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«Судом зарегистрирован иск ИП Лякишевой Елены Владимировны к Ксении Анатольевне Собчак о взыскании задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом, демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода в размере 3 млн 30 тыс. 671 рубля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дата слушания по этому делу пока не назначена.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что задержанного по делу о вымогательстве Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора «Осторожно Media».