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Собчак отреагировала на сообщение об увольнении фигуранта дела о вымогательстве Суханова

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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что задержанного по делу о вымогательстве Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора «Осторожно Media».
Собчак отреагировала на сообщение об увольнении фигуранта дела о вымогательстве Суханова
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По её словам, Суханов остаётся важным сотрудником и вернётся на свою работу.

«Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала она в Telegram.

Ранее источник в окружении Собчак сообщил РИА Новости, что Суханов уволен.

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