Собчак отреагировала на сообщение об увольнении фигуранта дела о вымогательстве Суханова
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По её словам, Суханов остаётся важным сотрудником и вернётся на свою работу.
«Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала она в Telegram.
Ранее источник в окружении Собчак сообщил РИА Новости, что Суханов уволен.