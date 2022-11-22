Собчак отреагировала на сообщение об увольнении фигуранта дела о вымогательстве Суханова

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что задержанного по делу о вымогательстве Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора «Осторожно Media».

По её словам, Суханов остаётся важным сотрудником и вернётся на свою работу.

«Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала она в Telegram.

Ранее источник в окружении Собчак сообщил РИА Новости, что Суханов уволен.