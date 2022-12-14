Замглавврача перинатального центра погиб в ДТП с каретой скорой помощи под Томском

В ДТП на трассе Томск — Мариинск с участием грузовика и скорой помощи погибли сотрудники перинатального центра Томской области.

В администрации Томской области рассказали, что карета ехала к роженице в Зырянское.

В машине находились заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова; главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков; медсестра ОПЦ Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

Все они погибли.

Как пишет kp.ru, женщине, к которой направлялись врачи, оказана помощь в Асиновской районной больнице. Она будет транспортирована в Томск силами санитарной авиации областной клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в Томской области грузовик врезался в автомобиль скорой помощи, погибли четыре человека, ещё один пострадал. После аварии на месте происшествия произошло возгорание.