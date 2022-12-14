Аналитики назвали предпочтения россиян в дизайне

Аналитики мебельного ритейлера Hoff рассказали, что россияне предпочитают классику в интерьере, а также скандинавский стиль и лофт.

Об этом сообщают «Известия».

Также аналитики выяснили, что у 86% опрошенных нет дома рабочего кабинета. При этом 33% ответили, что они хотели бы отдельную комнату, где можно погрузиться в рабочую атмосферу.

«Что касается досуга, самыми популярными занятиями являются бытовые дела (55%) и просмотр фильмов или сериалов (52%). Далее следуют общение с близкими (33%), чтение (32%) и сон (31%)», — рассказали эксперты.

Ранее исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом.