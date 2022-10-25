Узнать больше

Исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом, ещё 8% — в домашнем кабинете. По словам 43% респондентов, они трудятся за компьютерным столом, а у каждого третьего есть полноценное рабочее место.
Исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на мебельного ритейлера Hoff.

Также выяснилось, что 22% участников исследования работают по гибридному графику, 13% — удалённо, ещё 51% предпочитают офис.

Как заявили 63% опрошенных, их должностные обязанности позволяют трудиться из дома, а 32% не смогли бы работать вне офиса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить