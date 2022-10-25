Новое исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом, ещё 8% — в домашнем кабинете. По словам 43% респондентов, они трудятся за компьютерным столом, а у каждого третьего есть полноценное рабочее место.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на мебельного ритейлера Hoff.

Также выяснилось, что 22% участников исследования работают по гибридному графику, 13% — удалённо, ещё 51% предпочитают офис.

Как заявили 63% опрошенных, их должностные обязанности позволяют трудиться из дома, а 32% не смогли бы работать вне офиса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).