Исследование показало, что 17% россиян работают за кухонным столом
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на мебельного ритейлера Hoff.
Также выяснилось, что 22% участников исследования работают по гибридному графику, 13% — удалённо, ещё 51% предпочитают офис.
Как заявили 63% опрошенных, их должностные обязанности позволяют трудиться из дома, а 32% не смогли бы работать вне офиса.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).