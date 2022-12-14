Швейцарский производитель цемента Holcim передал бизнес в России местному менеджменту

Швейцарский строительный гигант Holcim продаёт бизнес в России своей местной команде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«С новыми владельцами бизнес будет работать независимо под другим брендом. Закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что компания Systeme Electric, которая появилась после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, сохранила договоры с «Росатомом» и другими заказчиками.