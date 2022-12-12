Systeme Electric сохранила договоры с «Росатомом» и другими заказчиками

Компания Systeme Electric, которая появилась после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, сохранила договоры с «Росатомом» и другими заказчиками.

Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании по продажам и внешним связям Армен Бадалов.

«Обязательства по ранее заключённым контрактам международной компании, в том числе и для одного из наших заказчиков «Росатома», выполняет Systeme Electric», — заявил он.

Также Бадалов рассказал, что Systeme Electric, помимо внутрироссийских проектов, будет работать с проектами «Росатома» в Турции, Египте, Индии и Бангладеш.

В июле французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric сообщила о решении продать свой бизнес в России и Белоруссии российскому менеджменту. Новая компания получила название Systeme Electric.