Schneider Electric сообщила о решении продать российский бизнес местному менеджменту

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric сообщила о решении продать свой бизнес в России и Белоруссии российскому менеджменту. Новая компания сменит название на Systeme Electric.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на президента Schneider Electric в России и СНГ Алексея Кашаева.

В управление компании перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, московский Инженерно-сервисный центр, а также Центр инноваций в Казани.

В сообщении на сайте компании подтверждается, что Schneider Electric подписала соглашение о продаже российского бизнеса местному менеджменту. Отмечается, что сделку предстоит одобрить регулятору.

Ранее сообщалось, что американская компания Whirlpool продаст турецкому производителю бытовой техники Arcelik российские активы в виде АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».