Schneider Electric сообщила о решении продать российский бизнес местному менеджменту

Короткая ссылка
Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric сообщила о решении продать свой бизнес в России и Белоруссии российскому менеджменту. Новая компания сменит название на Systeme Electric.
Schneider Electric сообщила о решении продать российский бизнес местному менеджменту
  • Legion-Media

Об этом сообщил РБК со ссылкой на президента Schneider Electric в России и СНГ Алексея Кашаева.

В управление компании перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, московский Инженерно-сервисный центр, а также Центр инноваций в Казани.

В сообщении на сайте компании подтверждается, что Schneider Electric подписала соглашение о продаже российского бизнеса местному менеджменту. Отмечается, что сделку предстоит одобрить регулятору.

Ранее сообщалось, что американская компания Whirlpool продаст турецкому производителю бытовой техники Arcelik российские активы в виде АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить