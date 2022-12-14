Глава Минсельхоза Патрушев: Россия уже собрала более 159 млн т зерна в бункерном весе

Россия на сегодня собрала более 159 млн т зерна в бункерном весе, в чистом — около 150 млн т, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна — на сегодня это более 159 млн т в бункерном весе. В чистом — рассчитываем, что это будет около 150 млн», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев добавил, что урожай сахарной свёклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов превышает показатели 2021 года.

5 декабря замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.