Ефимов: производства и технопарки в рамках комплексного развития территорий дадут 108 тысяч новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о программе комплексного развития территорий.

По его словам, как пишет kp.ru, на территории бывших промзон и земель, которые в настоящий момент используют неэффективно, инвесторы организуют новые производства или жилые кварталы.

С начала 2022 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила 79 проектов комплексного развития территорий. 27 из них предусматривают возведение новых технопарков или производств.

«Благодаря им в Москве появится более 108 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.