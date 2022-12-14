Ефимов: производства и технопарки в рамках комплексного развития территорий дадут 108 тысяч новых рабочих мест
- РИА Новости
По его словам, как пишет kp.ru, на территории бывших промзон и земель, которые в настоящий момент используют неэффективно, инвесторы организуют новые производства или жилые кварталы.
С начала 2022 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила 79 проектов комплексного развития территорий. 27 из них предусматривают возведение новых технопарков или производств.
«Благодаря им в Москве появится более 108 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.