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Глава Роспотребнадзора Попова: массовая вакцинация от гриппа в России завершена

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Массовая вакцинация от гриппа в России завершена, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Попова: массовая вакцинация от гриппа в России завершена
  • РИА Новости

«Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — цитирует её РИА Новости.

При этом Попова отметила, что массовая вакцинация населения от гриппа завершена, вакцинировано 52,2% жителей России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

Доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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