МО России: два стратегических ракетоносца совершили плановый полёт над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами Японского моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составила более семи часов.

Во время полёта их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.

30 ноября в Минобороны России сообщили, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования самолёты ВКС России выполнили посадку на аэродроме в Китае, а самолёты КНР — на российском аэродроме.