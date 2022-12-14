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МО России: два стратегических ракетоносца совершили плановый полёт над Японским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами Японского моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составила более семи часов. 

Во время полёта их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.

30 ноября в Минобороны России сообщили, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования самолёты ВКС России выполнили посадку на аэродроме в Китае, а самолёты КНР — на российском аэродроме.

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