Сенатор Клишас: президент сам определяет сроки и порядок послания Федеральному собранию

Конституция не устанавливает сроков послания президента России Федеральному собранию, он сам определяет его сроки и порядок, заявил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас напомнил, что ст. 84 Конституции содержит положения о полномочиях президента России.

«Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан, то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что послание президента России Федеральному собранию может состояться уже в следующем году.