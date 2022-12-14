Сенатор Клишас: президент сам определяет сроки и порядок послания Федеральному собранию
- РИА Новости
Клишас напомнил, что ст. 84 Конституции содержит положения о полномочиях президента России.
«Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан, то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что послание президента России Федеральному собранию может состояться уже в следующем году.