МО: в Калужской области произвели загрузку баллистической ракеты «Ярс» в пусковую шахту

В Калужской области произвели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку», — приводит сообщение ТАСС.

Установка ракеты прошла при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата.

Ранее генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил о готовности корпорации создать новый двигатель для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. По его словам, силовой агрегат может быть разработан на базе газогенератора новейшего двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет устанавливаться на самолёты SSJ New и Бе-200.

В настоящее время Ми-26, который используется ВС и гражданскими организациями, летает на украинском двигателе Д-136.