Узнать больше

МО: в Калужской области произвели загрузку баллистической ракеты «Ярс» в пусковую шахту

Короткая ссылка
В Калужской области произвели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.
МО: в Калужской области произвели загрузку баллистической ракеты «Ярс» в пусковую шахту
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку», — приводит сообщение ТАСС.

Установка ракеты прошла при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата.

Ранее генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил о готовности корпорации создать новый двигатель для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. По его словам, силовой агрегат может быть разработан на базе газогенератора новейшего двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет устанавливаться на самолёты SSJ New и Бе-200.

В настоящее время Ми-26, который используется ВС и гражданскими организациями, летает на украинском двигателе Д-136.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить