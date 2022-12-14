В результате ДТП с участием автобуса во Владимирской области госпитализированы 17 человек

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса во Владимирской области, в результате которого госпитализированы 17 человек.

Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса во Владимирской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса КАвЗ не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, в результате 17 пассажиров госпитализированы, в том числе трое детей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области.