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В результате ДТП с участием автобуса во Владимирской области госпитализированы 17 человек

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса во Владимирской области, в результате которого госпитализированы 17 человек.
В результате ДТП с участием автобуса во Владимирской области госпитализированы 17 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса во Владимирской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса КАвЗ не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, в результате 17 пассажиров госпитализированы, в том числе трое детей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области.

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