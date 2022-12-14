В результате ДТП с участием автобуса во Владимирской области госпитализированы 17 человек
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России.
«Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса во Владимирской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель автобуса КАвЗ не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, в результате 17 пассажиров госпитализированы, в том числе трое детей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что восемь человек пострадали в столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области.