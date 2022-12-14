Узнать больше

В ДТП с автобусом и КамАЗом под Воронежем пострадали восемь человек

Короткая ссылка
Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области.
В ДТП с автобусом и КамАЗом под Воронежем пострадали восемь человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в 5 утра среды на 235 километре трассы Павловск — Белгород, у села Шапошниковка.

«Автобус с белгородскими номерами, рейс «Луганск — Белгород». Столкнулся с КамАЗом, догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших доставлены в Россошанскую районную больницу», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет kp.ru, причиной аварии стали погодные условия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить