В ДТП с автобусом и КамАЗом под Воронежем пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в 5 утра среды на 235 километре трассы Павловск — Белгород, у села Шапошниковка.

«Автобус с белгородскими номерами, рейс «Луганск — Белгород». Столкнулся с КамАЗом, догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших доставлены в Россошанскую районную больницу», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет kp.ru, причиной аварии стали погодные условия.