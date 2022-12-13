В Тверской области прививку от гриппа сделали 580 тысяч человек

В Тверской области рассказали о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Прививку от гриппа сделали более 580 тыс. жителей.

«На 49 календарной неделе 2022 года в области выявлено 15 тыс. случаев ОРВИ, что превышает уровень недельного расчётного эпидемического порога по совокупному населению на 30%», — сказали в ведомстве.

Тем временем, в Ленинградской области могут вернуться к открытию и закрытию больничных в электронном формате, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Губернатор Александр Дрозденко дал соответствующее поручение комитету по здравоохранению. Он отметил, что такая мера нужна для меньшего скопления больных пациентов в медучреждениях.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.