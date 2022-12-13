В Тверской области прививку от гриппа сделали 580 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Прививку от гриппа сделали более 580 тыс. жителей.
«На 49 календарной неделе 2022 года в области выявлено 15 тыс. случаев ОРВИ, что превышает уровень недельного расчётного эпидемического порога по совокупному населению на 30%», — сказали в ведомстве.
Тем временем, в Ленинградской области могут вернуться к открытию и закрытию больничных в электронном формате, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Губернатор Александр Дрозденко дал соответствующее поручение комитету по здравоохранению. Он отметил, что такая мера нужна для меньшего скопления больных пациентов в медучреждениях.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.