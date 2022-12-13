В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами гриппа, доля которого в общей циркуляции 74,6%», — заявили в ведомстве.
Свиной грипп выявлен к настоящему времени у 73 человек, передаёт newsnn.ru.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.