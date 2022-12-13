В Свердловской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- Gettyimages.ru
- © alvarez
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«Доминирует грипп А (H1N1) — 16,2% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы», — рассказали в ведомстве.
Неблагополучными по заболеваемости названы Богданович, Асбестовский городской округ и Рефтинский, передаёт URA.RU.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.