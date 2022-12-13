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В Свердловской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В Свердловской области за неделю с 5 по 11 декабря зарегистрировали 58,9 тыс. случаев ОРВИ, что на 27,3% больше, чем неделей ранее.
В Свердловской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Доминирует грипп А (H1N1) — 16,2% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы», — рассказали в ведомстве.

Неблагополучными по заболеваемости названы Богданович, Асбестовский городской округ и Рефтинский, передаёт URA.RU.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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