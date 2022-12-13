В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 3 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Конец декабря — традиционно пик сезона респираторно-вирусных заболеваний. И именно вакцинация — самое эффективное средство для профилактики болезни. В Краснодарском крае сделали прививку уже более 3 млн человек», — заявила вице-губернатор Анна Минькова.
Также стало известно, что в Кирове более 40 образовательных учреждений закрыли на карантин по ОРВИ, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
Как рассказали в департаменте образования, доля болеющих ОРВИ школьников составила 10,3% от общего числа обучающихся.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.