В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 3 млн человек

В Краснодарском крае рассказали о ходе вакцинации от гриппа.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Конец декабря — традиционно пик сезона респираторно-вирусных заболеваний. И именно вакцинация — самое эффективное средство для профилактики болезни. В Краснодарском крае сделали прививку уже более 3 млн человек», — заявила вице-губернатор Анна Минькова.

Также стало известно, что в Кирове более 40 образовательных учреждений закрыли на карантин по ОРВИ, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Как рассказали в департаменте образования, доля болеющих ОРВИ школьников составила 10,3% от общего числа обучающихся.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.