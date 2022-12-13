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В Калининградской области выявили 505 случаев COVID-19 за неделю

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В Калининградской области выявили 505 случаев коронавируса за неделю 5—11 декабря.
В Калининградской области выявили 505 случаев COVID-19 за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составляет 49,6 на 100 тыс. человек.

За медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа за неделю обратились 9677 жителей. Лабораторно подтверждено 152 случая гриппа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 5977 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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