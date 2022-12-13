В Калининградской области выявили 505 случаев COVID-19 за неделю

В Калининградской области выявили 505 случаев коронавируса за неделю 5—11 декабря.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составляет 49,6 на 100 тыс. человек.

За медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа за неделю обратились 9677 жителей. Лабораторно подтверждено 152 случая гриппа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 5977 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.