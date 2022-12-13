Узнать больше

В Тульской области заявили о завершении прививочной кампании против гриппа

Короткая ссылка
В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области заявили о завершении прививочной кампании против гриппа.
В Тульской области заявили о завершении прививочной кампании против гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

«Все вакцины, которые поступили в область в рамках федерального бюджета, израсходованы, поэтому сегодня мы говорим о завершении прививочной кампании», — заявила заместитель руководителя управления Марина Безбородова.

Тем временем в Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 12,8%, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С 5 по 11 декабря за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 2,8 тыс. человек.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить