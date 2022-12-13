В Тульской области заявили о завершении прививочной кампании против гриппа
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
«Все вакцины, которые поступили в область в рамках федерального бюджета, израсходованы, поэтому сегодня мы говорим о завершении прививочной кампании», — заявила заместитель руководителя управления Марина Безбородова.
Тем временем в Севастополе заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 12,8%, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
С 5 по 11 декабря за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 2,8 тыс. человек.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.