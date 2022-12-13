В Подмосковье подтвердили 54 случая COVID-19 за сутки

В Московской области подтвердили 54 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в регионе заболели 1 125 158 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области во взрослых и детских поликлиниках продлили работу фильтров до 20:00 из-за ситуации с ОРВИ, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Депздрав.

«Посещение фильтра при неотложном состоянии — это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника», — сказали в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.