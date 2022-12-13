Узнать больше

В Подмосковье подтвердили 54 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Московской области подтвердили 54 случая COVID-19 за последние сутки.
В Подмосковье подтвердили 54 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в регионе заболели 1 125 158 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области во взрослых и детских поликлиниках продлили работу фильтров до 20:00 из-за ситуации с ОРВИ, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Депздрав.

«Посещение фильтра при неотложном состоянии — это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника», — сказали в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить