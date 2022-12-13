В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 157 828. Вылечились 156 158 жителей.
Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю в больницы обратились 11,5 тыс. человек, передаёт «Ямал 1».
До 20 декабря для пациентов с подозрением на грипп в регионе развернут дополнительные отделения с отдельным входом.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.