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В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 828. Вылечились 156 158 жителей.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю в больницы обратились 11,5 тыс. человек, передаёт «Ямал 1».

До 20 декабря для пациентов с подозрением на грипп в регионе развернут дополнительные отделения с отдельным входом.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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