В Иркутской области выявили 83 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 83 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе выздоровели 350 тыс. жителей. В настоящее время в стационарах находятся более 200 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области на этой неделе подтвердили 11 случаев свиного гриппа, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, в регионе растёт заболеваемость ОРВИ. Некоторые образовательные учреждения частично закрыты на карантин.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.